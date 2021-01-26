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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المعهد المصرفي يطلق شراكة مع «Go1» لتدريب موظفي البنوك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:11 م
المعهد المصرفي المصري
المعهد المصرفي المصري
راندا التوني
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وقع المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي، اتفاقية جديدة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التعلم عن بعد، تزامنا مع توسع "Go1" في القطاع المصرفي المصري، تتيح الوصول إلى أكثر من 80.000 دورة تدريبية من أشهر الجهات العالمية، مثل Skillsoft،Thomson Reuters،Wall Street Prep، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

ويساهم التعاقد بين المعهد المصرفي و"Go1" في تسهيل وتوفير تدريب وتطوير موظفي القطاع المصرفي من خلال أحدث البرامج الدولية وللمؤسسات للوصول إلى استراتيجيتها، يشمل مستثمرو GO1 Microsoft وSalesforce وSEEK وY Combinator.

وقال أندرو برانيز، رئيس مجلس إدارة "Go1": "مصر تعتبر دائما من الأسواق الاستراتيجية التي نعمل جاهدين على وضع بصماتنا فيه، نحن سعداء بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وشركاء النجاح Consultrics، هذه الشراكة سوف تساهم في تسهيل العملية التدريبية والتوصل بعمق لجميع البرامج المتاحة عير المنصة الإلكترونية".

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن من رسالتنا بالمعهد المصرفي هي تطوير العاملين بالقطاع المصرفي، ومكتبة "Go1" تحتوي على مجالات مختلفة بدءا من النواحي الفنية، المهنية، مهارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المهارات الأساسية للموظفين، ونحن نضطلع لتفعيل الشراكة بالتعاون مع Consultrics، كوننا ننظر إلى تقديم أفضل الحلول والبرامج التي تتميز بالتفرد وأحدث المعلومات.

وأضافت حنان الوجيه، المدير التنفيذي لشركة Consultrics الموزع الرئيسي لـ"Go1" في منطقة الشرق الأوسط: "نحن متحمسون جدا لهذه الشراكة، إذ ستتمكن البنوك المصرية في الدخول إلى مكتبة Go1 وذلك من خلال خطوة واحدة، لخوض تجربة مميزة من خلال المعهد المصرفي المصري سيتكمن العاملين بالقطاع المصرفي المصري لتنمية مهاراتهم ومعارفهم الفنية وفقا لأفض الممارسات الدولية".

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