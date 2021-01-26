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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 3601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:28 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن الكشف عن 3601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 175249 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 285147 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 805 حالات.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3890 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 259194 حالة.

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