«المنوفية» تفتح باب التقدم لاستخراج رخصة مزاولة نشاط «سايس»

أعلنت محافظة المنوفية عن فتح باب التقدم للشركات والأفراد، لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشوارع العامة ( سايس السيارات) لمدة ثلاث سنوات، وفق شروط ورسوم مستحقة عن تلك الفترات، وذلك للحد من الانتظار العشوائي.وكشفت المحافظة في إعلانها عن الشروط الواجب توافرها وفق قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 الصادر عام 2021، وتم تحديد الشروط بتقديم ما يفيد بإجادة القراءة والكتابة، ألا يقل السن عن 21 عام يوم تقديم طلب الحصول على الترخيص، تقديم ما يفيد بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها، أصل رخصة القيادة على أن تكون سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية معتمده بعدم تعاطي المخدرات، ألا يكون قد سبق وأن تم الحكم عليه بجرائم مخلة بالشرف أو جنائية، على أن يتم تقديم الطلب للجان الفرعية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن.وحددت المحافظة رسوم استخراج الرخصة بأن وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، وبدأت الرسوم ب 1000 جنية إلى 2000، حسب عدد السيارات والمدينة أو العاصمة والمدن الجديدة أو الأماكن المميزة.