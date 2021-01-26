تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «داعش العمرانية» لـ 20 فبراير

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،، تأجيل محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابيى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش العمرانية» لجلسة ٢٠ فبراير.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وسعد سرحان.ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم " هانى. ع "محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.