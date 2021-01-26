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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لتسهيلات الدخول والحصول على الجنسية.. الإيرانيون يفرون لتركيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال الصحفي الإيراني كوروش زياباري، أن الإيرانيين يفرون من بلادهم بمعدل متزايد إلى تركيا وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران نفسها، حسبما أفاد لصحيفة آسيا تايمز.

وتُظهر بيانات الحكومة التركية التي استشهد بها زياباري أن الإيرانيين، كانوا المجموعة الرائدة في الحصول على الجنسية من خلال شراء العقارات، كما سبق وتحدثت الحكومة الإيرانية انها ضد نقل مواطنيها الأموال خارج البلاد بهذه الطريقة خاصة مع تضاؤل ​​احتياطيات العملات الأجنبية والتضخم المفرط يقلل من قيمة الريال الإيراني.

وتعتبر تركيا واحدة من الدول القليلة في جميع أنحاء العالم التي توفر الوصول بدون تأشيرة للإيرانيين، وقد ساهم ذلك في استحسان العديد من الإيرانيين، الذين يرون أيضًا أنه من الأسهل التنقل اجتماعيًا وثقافيًا لتركيا، كما استفاد العديد من الإيرانيين الأغنياء أيضًا من مخطط الاستثمار التركي من خلال شراء عقارات تركية بقيمة 250 ألف دولار للحصول على الجنسية هناك، وبالنسبة للعديد من الإيرانيين في تركيا، يعد هذا مجرد نقطة انطلاق إلى أوروبا حيث يكون الدخول أكثر صعوبة بسبب أنظمة التأشيرات الأكثر صرامة.

وقال جيزم أسلانتيبي، مساعد باحث في مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، أن الإيرانيون ينظرون إلى تركيا على أنها نقطة انطلاق لأوروبا، وكثير من الإيرانيين الذين يأتون إلى تركيا لا يستقرون هنا إنهم يفضلون الذهاب إلى المدارس في أوروبا بعد الدراسة هنا في الجامعة أو الحصول على درجة الماجستير.

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