1417 إصابة جديدة و64 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1417 إصابة جديدة و64 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تطعيم 185 ألفًا و643 شخصًا بلقاح كورونا.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 407 آلاف و140 حالة وقد تعافى منها 383 ألفًا و200 حالة بينما توفي 7451 حالة، مشيرًا إلى أن هناك 1864 حالة تتواجد بالمستشفيات منها 320 في وحدات العناية المركزة.وأشارت إلى أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 15 ألفًا و72 حالة.. لافتة إلى أنه تم إجراء 17 ألفًا و266 فحصًا طبيًا للكشف عن الفيروس أمس.