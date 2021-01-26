تحرير 4492 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4492 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1743 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات الدراجات النارية، و24 مخالفة موقف عشوائى، و16 مخالفة شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.