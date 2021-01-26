«كورونا» يؤدي إلى عجز في موازنة الكويت.. والحكومة تبحث الأزمة

قدمت وزارة المالية الكويتية، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2021 - 2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.ووفقًا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية، عقد مجلس الوزراء الكويتي أمس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبحث حل أزمة العجز والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة 2022-2021.وناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022.وأوضحت الصحيفة الكويتية، أنه تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 بإجمالي مصروفات يبلغ 23.04 مليار دينار وإجمالي إيرادات بقيمة 10.92 مليارات دينار، ليكون العجز المتوقع في السنة المالية المقبلة 12.1 مليار دينار.وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء عازم على إجراء تعديلات في الهياكل الإدارية للمؤسسات والهيئات الحكومية لإعادة تنظيمها وتقليص المخصصات المالية المترتبة عليها، فضلًا عن استمرار وزارة المالية في دعم صندوق الاحتياطي العام من خلال تحصيل عدد أكبر من أرباح الشركات الحكومية وتحويلها إليه.وتبدأ موازنة 2021- 2022 في الأول من أبريل 2021، وتنتهي في 31 مارس 2022، وتتضمن إنفاقًا رأسمالي، يبلغ 3.5 مليارات دينار، والذي يمثل ارتفاعًا بنسبة %20 عن الموازنة الحالية، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني، والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة "كوفيد ـــ 19".ولفتت الصحيفة، إلى أنه من المقدّر أن تسجل الموازنة العامة عجزًا ماليًا يبلغ 12.1 مليار دينار، بانخفاض %13.8 عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021.وقال وزير المالية خليفة مساعد حمادة: "إن العالم يمر بظروف استثنائية، والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيّرات، المالية العامة تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها، ويد التعاون دائمًا ممدودة للجميع؛ للوصول إلى حلول دائمة، تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، وعلى تطوير المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء".