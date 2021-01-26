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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:02 م
حملة تفتيشية على
حملة تفتيشية على الصيدليات
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة العمل وشن الحملات على الأسواق والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين أو المتاجرة بصحتهم.

لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية كمديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي بالمحافظة مشيرًا إلى  أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للقطاع الصحي والصيدليات ومخازن الأدوية وذلك لإحكام السيطرة علي بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين. 

حيث المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية ومكاتب المستلزمات الطبية بحي شرق وحي غرب أسيوط بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي وفريق من مفتشي الصيادلة بأسيوط ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على الأسواق في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا مضيفًا أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم. 

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