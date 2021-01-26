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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يهنئ مدير الأمن بذكرى عيد الشرطة الـ69

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:21 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، وقيادات وضباط وأفراد المديرية، وذلك أثناء زيارته لمديرية أمن بني سويف بمناسبة الاحتفال الـ69 بعيد الشرطة.

وأثنى الدكتور منصور حسن، خلال اللقاء، على تضحيات رجال الشرطة وجهودهم فى الحفاظ على أمن المواطنين والتصدى للجريمة ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة لدورهم في حماية الوطن من أجل أمن واستقرار ونهضة الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الجامعة أن زيارته لمديرية الأمن تأتي عرفانًا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن، ولما يقدمونه من تضحيات كل يوم فى ربوع مصر.

وأعرب مدير أمن بني سويف عن تقديره لحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع السويفى وما تقدمه من مجهودات ودورها التعليمي البارز فى كل المجالات، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في خدمة الجامعة.

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