مصرع مسن في حريق منزله بالعياط

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق داخل منزله في منطقة العياط، وأثناء محاولة إخماد الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنزل في قرية بالعياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال الحريق بالمنزل، مما أسفر عن مصرع مسن.حاصر رجال الحماية المدنية الحريق، وتم إخماده، ونقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.