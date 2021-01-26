لجنة من رئاسة الجمهورية تزور كفرالشيخ لبحث تطوير 205 قرى (صور)

زار وفد من رئاسة الجمهورية والمختصين، مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ لمناقشة تطوير 205 قرى وتابع في نطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة".وضمت اللجنة كلًا من الدكتور إسلام جبر، منسق عام مشروع حياه كريمة، والدكتورة سيمون ناصر، ديوان عام رئاسة الجمهورية، والدكتورة مهتاب مجدى، عضو هيئة السلامة الغذائية، والدكتورة نسرين الشرقاوي، عضو مكتب الاستراتيجيات الاقتصادية، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة رؤساء القرى، لمناقشة كل المتطلبات والمشروعات والخدمات لتوفير مشروع "حياة كريمة" لجميع قرى وتوابع مركز مطوبس.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تتضمن تطوير 187 تابعًا و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس في كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.وتشمل المبادرة تطوير القرى والوحدات المحلية الأم منها قرى "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القومسيون شرق، القمسيون غرب".