12 ألف مواطن يسددون غرامات مخالفة «الكمامات»

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 12188 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12032 شخصا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 156 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 501 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 159 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 842 شيشة.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.