رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مبادرات جديدة وقاعدة بيانات.. أبرز مطالب «النواب» من «الهجرة»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:58 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
طباعة
ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة أمام مجلس النواب، أمس الاثنين، استعرضت خلالها أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

وعقب انتهاء السفيرة نبيلة مكرم من إلقاء بيانها أمام أعضاء مجلس النواب، تم فتح باب النقاش للنواب للتعليق على بيان وزارة الهجرة.

ويرصد "الدستور" في النقاط التالية أبرز مطالب النواب أعضاء المجلس من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهي كالتالي:

- ضرورة استغلال المصريين في الخارج للترويج لمصر والدعاية للإنجازات المصرية.

- تفعيل وجود موظف مختص برعاية المصريين بالخارج في السفارات المصرية بالخارج.

- إنشاء قاعدة بيانات إلزامية للمصريين بالخارج.

- زيادة التنسيق مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات للمصريين بالخارج.

- إطلاق مبادرة للحفاظ على التراث المصري والهوية الحرقية المصرية.

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي