مبادرات جديدة وقاعدة بيانات.. أبرز مطالب «النواب» من «الهجرة»

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة أمام مجلس النواب، أمس الاثنين، استعرضت خلالها أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".وعقب انتهاء السفيرة نبيلة مكرم من إلقاء بيانها أمام أعضاء مجلس النواب، تم فتح باب النقاش للنواب للتعليق على بيان وزارة الهجرة.ويرصد "الدستور" في النقاط التالية أبرز مطالب النواب أعضاء المجلس من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهي كالتالي:- ضرورة استغلال المصريين في الخارج للترويج لمصر والدعاية للإنجازات المصرية.- تفعيل وجود موظف مختص برعاية المصريين بالخارج في السفارات المصرية بالخارج.- إنشاء قاعدة بيانات إلزامية للمصريين بالخارج.- زيادة التنسيق مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات للمصريين بالخارج.- إطلاق مبادرة للحفاظ على التراث المصري والهوية الحرقية المصرية.