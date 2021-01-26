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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة مطروح»: تطبيق بروتوكول علاج الوزارة بمستشفى النجيلة للعزل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:57 ص
أحمد البلتاجي
أحمد البلتاجي
ياسمين شعيب
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قام الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور شريف كامل مدير عام الشؤون الوقائية بتفقد مستشفى النجيلة المخصصة للعزل.

وتفقد وكيل صحة مطروح جميع أقسام المستشفى للاطمئنان على المرضى والطاقم الطبي والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة وعلى تطبيق بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وعقد البلتاجي اجتماعا مع الفريق الطبي بعزل النجيلة وذلك لتقديم كافة الدعم المعنوي لهم موجها بالاهتمام بالمرضى على أعلى مستوى والالتزام بالتوجيهات لمواكبة التحديات القادمة.

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