بأمر إسرائيل.. أردوغان يحد من أنشطة «حماس» في تركيا

كشفت صحيفة ا"لتايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة التركية تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت في الحد من أنشطة حركة حماس داخل تركيا في الأسابيع الأخيرة.وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تقارير إسرائيلية قالت إن تل أبيب طلبت إغلاق مكاتب الحركة في تركيا كشرط لتطبيع العلاقات مع أنقرة.ووفقا لـ"التايمز"، فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعاد النظر في علاقاته مع حركة حماس، يأتي هذا رغم أن حزب أردوغان "العدالة والتنمية" يتبع أيديولوجية الإخوان التي تعتنقها حركة حماس أيضا، كما كان أردوغان من كبار الداعمين للحركتين حماس والإخوان، حيث كانت السلطات التركية تمنح لأعضاء الحركة "المهمين" الجنسية التركية، لكن حركة حماس بدأت في العمل بشكل مغاير للسياسات التركية.وبحسب تقارير وسائل الإعلام التركية، التي نقلتها "التايمز"، فإن حكومة أردوغان توقفت عن منح أعضاء حماس تأشيرات طويلة الأمد أو الجنسية التركية، بل أنه تم بالفعل اعتقال أحد أعضائها في مطار اسطنبول وترحيله، حيث دأبت الحركة على استخدام اسطنبول كمركز للهجمات الإلكترونية ضد العديد من الدول خلال العام الماضي.