سقوط هاربة من 6 ملايين جنيه غرامة و121 حكمًا بالزيتون

تمكنت مباحث أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية في منطقة الزيتون.وتبين أن السيدة محكوم عليها في 121 حكم حبس جزئي وغرامات «مباني، سرقة تيار كهربائي»، بإجمالي حبس 86 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 6.410.000 جنيه.وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.يأتي ذلك لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.