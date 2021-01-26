رئيس السلطة الانتقالية في مالي يتوجه لباريس تلبية لدعوة ماكرون

ذكر بيان رئاسي بمالي أن رئيس السلطة الانتقالية باه نداو، سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى باريس في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون بين البلدين، وتبادل الآراء حول قمة مجموعة دول الساحل الخمس، والمقرر عقدها في نجامينا بتشاد فبراير المقبل.وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها الذي يقوم بها رئيس السلطة الانتقالية، خارج القارة منذ منذ توليه منصبه في 25 سبتمبر الماضي