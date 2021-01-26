نائب طما: «مسشفى الشرعية» تستأنف أعمالها بعد حل أزمة الأكسجين

أكد ‏النائب إبراهيم أبودوح، عضو مجلس النواب عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، انتهاء أزمة نقص الأكسجين بمستشفى الجمعية الشرعية بمدينة طما، بعد أن تمكن من توفير 3950 لتر أكسجين سائل لها، عن طريق أحد المصانع.وأوضح أبودوح، في بيان له، أن هذا التحرك جاء بناءا على شكوى وردته من رئيس مركز ومدينة طما، حازم أبو الخير، موضحًا أنه تواصل معه بشأن أزمة نقص الأكسجين بالمستشفى، مضيفًا أن الشكوى أكدت نفاذ تنك الأكسجين السائل من المستشفى، وما أدى لتوقف الحضانات بها عن قبول الأطفال.وأضاف، أنه عقب حل الأزمة أعلنت إدارة المستشفى إعادة فتح الحضانات من جديد واستقبال حالات الأطفال حديثي الولادة.