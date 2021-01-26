إصابة نائب رئيس مجلس إقليم قندوز الأفغاني في انفجار

أصيب نائب رئيس مجلس إقليم قندوز الأفغاني وحارسه الشخصي في انفجار وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة قندوز، دون أن تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.وقال محمد يوسف أيوبي، رئيس مجلس الإقليم، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إن نائبه صفي الله أميري أصيب في الانفجار، في حين كان في طريقه إلى مكتبه، مشيرا إلى أنه تم نقله وحارسه الشخصي إلى المستشفى لتلقي العلاج.ولم يقدم مسؤولو الأمن تفاصيل تتعلق بحادث العبوة الناسفة، ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.وفي سياق متصل، لقي شخص واحد مصرعه في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية استهدفت منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة، دون وجود أي تفاصيل عن هوية الضحية، ودون أن تعلن أي جهة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.وقال مسؤولون أمنيون، في تصريح لوسائل الإعلام، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن سيارة من طراز ستيشن واجن استهدفت منطقة الشرطة في كابول، موضحين أن السلطات تجري التحقيق في الحادث، وأدت انفجارات العبوات الناسفة وعمليات القتل المستهدف إلى انتشار الخوف في العاصمة كابول.