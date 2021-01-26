تطوير تسويق الخدمات على مائدة رئيس جامعة سوهاج

ناقش الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع فريق عمل مركز تسويق الخدمات الجامعية، خطة كيفية تطوير تسويق خدمات وإمكانات الجامعة المتعددة الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور احمد الخطيب مدير مركز صمان الجودة، وأعضاء فريق التسويق الجامعي.وخلال الاجتماع أوضح عزيز أن الاجتماع يهدف إلى البحث عن جميع الفرص التسويقية للخدمات والمنتجات التي تتميز بها الجامعة بأشكالها المختلفة، وطبقًا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تعريف مراكز الإنتاج والخدمات والشركات بامكانيات الجامعة العلمية والعملية، وقدرتها علي تقديم الاستشارات في جميع التخصصات، مضيفًا أنه سوف يتم إعداد كوادر تسويقية قادرة علي المنافسة في تنفيذ برامج التسويق الحالية والجديدة لخدمات ومنتجات الجامعة.وأوضح رئيس الجامعة أنه سوف يتم عمل دليل تعريفي يضم كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة وعرضها في صورة منتج يمكن عرضه في السوق الخارجي، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة مراحل الخطة الاستراتيجية التسويقية للجامعة من أجل تحقيق الأهداف المرجوه.وجدير بالذكر أن المجالات التي سوف يتم التسويق لها، المجالات الصناعية، مجالات التفكير والإبداع، ريادة الأعمال والمشروعات، مجالات التسويق والدعاية، إلى جانب المجالات المتعلقة بوحدات الجامعة ذات الطابع الخاص والمجالات المعملية.