الفيوم تبحث مع «النقل» الأساليب الحديثة في رصف وتطوير الطرق

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع المهندس صبحى ربيعـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية بوزراة النقل، اَليات استخدام الطرق الحديثة في الرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع ناقش اَليات استخدام أحدث الطرق والأساليب في الرصف من خلال إعادة تدوير طبقات الرصف واستخدام ناتج كشط الأسفلت في الرصف، وكذلك أحدث الأساليب في رفع كفاءة وصيانة الطرق، لتحقيق أكبر استفادة في الوقت والتكلفة، وبما يحقق عدم إهدار للمواد والخامات، والحد من التلوث البيئي.خلال الاجتماع، عرض رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق بوزارة النقل، معدات الصيانة الحديثة التي تمتلكها الشركة، موضحًا أليات عمل الماكينات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الأسفلت، فضلًا عن شرح لطرق معالجة شروخ الأسفلت، وكيفية إدخال البرامج الحديثة لإدارة صيانة الرصف عن طريق تحديد عيوب الرصف.وأضاف أن أهم مزايا استخدام الطرق الحديثة للصيانة والرصف، هي خفض التكلفة المالية للتنفيذ بنسب تصل إلى 40%، والحفاظ على الثروة المحجرية وإعادة استخدام كافة موارد الرصف القديم بما فيه مادة البيتومين، وتقليص خطوات العمل، وخفض فترة التنفيذ، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستفادة من طبقات الرصف الحالية، وكذلك تم استعراض الفرق بين الطرق التقليدية والطرق الحديثة للصيانة والرصف.ومن جهته، أشار المحافظ الى أهمية استخدام التقنيات الحديثة للرصف ورفع كفاءة الطرق في تنفيذ خطط المحافظة، موجهًا ببحث امكانية استخدام تلك الطرق في رصف طرق مركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية، بما يحقق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى أن الدولة تضع مشروعات رصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لسكان القرى على وجه الخصوص.ووجه محافظ الفيوم، مدير عام الصيانة بهيئة الطرق والكباري، ومدير عام الطرق بالفيوم، بالتنسيق مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية بوزارة النقل لمعاينة وإعداد مقايسات لعدد من الطرق بمركزى اطسا ويوسف الصديق، والطرق الرابطة، فضلًا عن طريق الساحل الجنوبى لبحيرة قارون لما يمثله من أهمية قصوى للنهوض بالتنمية السياحية، لبحث تنفيذ تلك الطرق بالأساليب الحديثة.