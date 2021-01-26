محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أركان حرب شريف سعيد صالح، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، صباح اليوم، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات أمن سوهاج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وبحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية.وأكد محافظ سوهاج، أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي صفا واحدا ضد كافة التحديات.وفي نهاية الاحتفال قام محافظ سوهاج ومدير الأمن ومساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بتبادل الدروع احتفالا بأعياد الشرطة.