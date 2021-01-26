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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

23 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:06 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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