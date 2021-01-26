البرلمان العربي يدعو الدول العربية لتعزيز وجودها بجيبوتي

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، سواء من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نشاط الشركات العربية في العديد من القطاعات الحيوية بها، وخاصة مشروعات البنية التحتية، أو من خلال فتح المزيد من الخطوط الجوية معها.جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كاميل، مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الذي يزور جيبوتي حاليا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستوى البرلماني، إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها جمهورية جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة وخطته الطموحة نحو تحويل بلاده إلى مركز عالمي للتجارة الدولية، وهو ما انعكس في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن إدراجها ضمن قائمة الـ20 بلدًا الأكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، مُثمنًا قدرتها على توظيف الأبعاد الاستراتيجية لموقعها الجغرافي المتميز في القارة الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشار إلى دعوة البرلمان العربي لمجلس وزراء الصحة العرب لوضع خطة متكاملة لتوفير اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا للدول العربية، على أن تكون الأولوية للدول العربية الأقل نموًا لمساعدتها في الحصول على هذه اللقاحات.من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الجيبوتي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي كمؤسسة معبرة عن تطلعات الشعوب العربية، مثمنًا حرص رئيس البرلمان العربي أن تكون جمهورية جيبوتي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، حيث أنها تبعث رسالة مهمة تعكس حرص البرلمان العربي على تعزيز التواصل مع جميع الدول العربية ودعمها في جميع المجالات.كما أشاد بالمبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والتي سيكون لها أبلغ الأثر في القيام بدوره على أكمل وجه.