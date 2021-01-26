رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدعو الدول العربية لتعزيز وجودها بجيبوتي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:47 ص
العسومي
العسومي
أ ش أ
طباعة
دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، سواء من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نشاط الشركات العربية في العديد من القطاعات الحيوية بها، وخاصة مشروعات البنية التحتية، أو من خلال فتح المزيد من الخطوط الجوية معها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كاميل، مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الذي يزور جيبوتي حاليا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستوى البرلماني، إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها جمهورية جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة وخطته الطموحة نحو تحويل بلاده إلى مركز عالمي للتجارة الدولية، وهو ما انعكس في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن إدراجها ضمن قائمة الـ20 بلدًا الأكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، مُثمنًا قدرتها على توظيف الأبعاد الاستراتيجية لموقعها الجغرافي المتميز في القارة الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى دعوة البرلمان العربي لمجلس وزراء الصحة العرب لوضع خطة متكاملة لتوفير اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا للدول العربية، على أن تكون الأولوية للدول العربية الأقل نموًا لمساعدتها في الحصول على هذه اللقاحات.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الجيبوتي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي كمؤسسة معبرة عن تطلعات الشعوب العربية، مثمنًا حرص رئيس البرلمان العربي أن تكون جمهورية جيبوتي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، حيث أنها تبعث رسالة مهمة تعكس حرص البرلمان العربي على تعزيز التواصل مع جميع الدول العربية ودعمها في جميع المجالات.

كما أشاد بالمبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والتي سيكون لها أبلغ الأثر في القيام بدوره على أكمل وجه.

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي