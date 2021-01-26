الأمن العام يضبط 174 قطعة سلاح ناري و220 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 174 قطعة سلاح نارى، و220 قضية مخدرات وتنفيذ 80168 حكم قضائى متنوع.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.جاء ذلك بناءً على توجيهات أجهزة وزارة الداخلية بناءً على برئاسة اللواء محمود توفيق وتحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.