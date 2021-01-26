بايدن يستبعد وجود أصوات كافية في مجلس الشيوخ لمساءلة ترامب

قال الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، عن عملية عزل سلفه دونالد ترامب، أنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته.يأتي هذا في أعقاب بعدما تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، القرار الاتهامي الخاص بعزل رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.ووفقًا للشبكة الأمريكية فقد قال بايدن: "إنه لا بد أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح العملية".يشار إلى أن محاكمة ترامب من المقرر أن تبدأ في مجلس الشيوخ يوم 8 فبراير القادم.