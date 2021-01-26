اللون البيج موضة موسم شتاء 2021 (صور)





و قدمت العديد من دور الأزياء العالمية تشكيلاتها الجديدة من الحقائب لموسم فصل شتاء عام 2021 باللون البيج فقط.



- الحقائب الكلاسيكية:



الحقائب الكلاسيكية مستمرة موضتها طوال العام، خاصة انها تستخدم في الإطلالات الرسمية، واعتمدت دور الأزياء العالمية هذه الحقائب بمظهرها الخاص بدرجات ألوان البيج الهادئة التي ركزت عليها لتسهل على المرأة تنسيقها مع جميع الألوان.



- الحقائب القش:

قدمت بعض دور الأزياء حقائب مبتكرة للإطلالات الكاجوال أو العصرية وتتماشي مع "ستايل" الشارع، فهي بتصميمها تضفي التميز إلى الإطلالة، وقدمت باللون البيج الهادئ لكى تتمكن السيدات من تنسيقها مع ألوان الشتاء الداكنة لكسر حدة الألوان.



- حقائب اليد الصغيرة:



حقائب اليد الصغيرة أيضًا حاضرة في مختلف المناسبات وخصوصًا السهرات، وهناك فتيات يحبون حمل الحقائب الصغيرة في العموم، وقدمتها الدور المختلفة بجميع درجات اللون البيج لإبراز روعة التصميمات وتناسقها.



و تم تقديم حقيبة صغيرة مميزة وملفتة بلونها البيج الهادئ وتصميمها البسيط، يجملها حزام معدني فضي، وحقيبة كلاتش صغيرة ذات تصميم كلاسيكي ملفت بلونها البيج الباهت، مع الأطراف المصممة من الجلد باللون البني، يجمله حزام صغير لليد من الجلد البني.



وحقيبة مزدوجة باللون البيج الداكن من الصوف المحاك مع الحزام الجلدي باللون البني، وحقيبة من القش الذي يغطيها بالكامل زينت أطرافها ووسطها ببعض الأقمشة الملونة لتضفي الحيوية إلى الحقيبة. تصدر اللون البيج قائمة الألوان التي تم إدراجها ضمن موضة موسم فصل شتاء عام2021، بسبب سهولة تنسيقه مع كافة الألوان سواء الناعمة أو القوية، للتمتع بإطلالة أنيقة ومتميزة.و قدمت العديد من دور الأزياء العالمية تشكيلاتها الجديدة من الحقائب لموسم فصل شتاء عام 2021 باللون البيج فقط.الحقائب الكلاسيكية مستمرة موضتها طوال العام، خاصة انها تستخدم في الإطلالات الرسمية، واعتمدت دور الأزياء العالمية هذه الحقائب بمظهرها الخاص بدرجات ألوان البيج الهادئة التي ركزت عليها لتسهل على المرأة تنسيقها مع جميع الألوان.قدمت بعض دور الأزياء حقائب مبتكرة للإطلالات الكاجوال أو العصرية وتتماشي مع "ستايل" الشارع، فهي بتصميمها تضفي التميز إلى الإطلالة، وقدمت باللون البيج الهادئ لكى تتمكن السيدات من تنسيقها مع ألوان الشتاء الداكنة لكسر حدة الألوان.حقائب اليد الصغيرة أيضًا حاضرة في مختلف المناسبات وخصوصًا السهرات، وهناك فتيات يحبون حمل الحقائب الصغيرة في العموم، وقدمتها الدور المختلفة بجميع درجات اللون البيج لإبراز روعة التصميمات وتناسقها.و تم تقديم حقيبة صغيرة مميزة وملفتة بلونها البيج الهادئ وتصميمها البسيط، يجملها حزام معدني فضي، وحقيبة كلاتش صغيرة ذات تصميم كلاسيكي ملفت بلونها البيج الباهت، مع الأطراف المصممة من الجلد باللون البني، يجمله حزام صغير لليد من الجلد البني.وحقيبة مزدوجة باللون البيج الداكن من الصوف المحاك مع الحزام الجلدي باللون البني، وحقيبة من القش الذي يغطيها بالكامل زينت أطرافها ووسطها ببعض الأقمشة الملونة لتضفي الحيوية إلى الحقيبة.

الحقائب الكلاسيكية

- الحقائب الكلاسيكية:



الحقائب الكلاسيكية مستمرة موضتها طوال العام، خاصة انها تستخدم في الإطلالات الرسمية، واعتمدت دور الأزياء العالمية هذه الحقائب بمظهرها الخاص بدرجات ألوان البيج الهادئة التي ركزت عليها لتسهل على المرأة تنسيقها مع جميع الألوان.



الحقائب القش

- الحقائب القش:

قدمت بعض دور الأزياء حقائب مبتكرة للإطلالات الكاجوال أو العصرية وتتماشي مع "ستايل" الشارع، فهي بتصميمها تضفي التميز إلى الإطلالة، وقدمت باللون البيج الهادئ لكى تتمكن السيدات من تنسيقها مع ألوان الشتاء الداكنة لكسر حدة الألوان.





حقائب اليد