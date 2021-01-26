هبوط مؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات بورصة الكويت هبوط، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 15.53 نقطة ليصل إلى مستوى 5715.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسرًا 13.55 نقطة ليصل إلى مستوى 6242.17 نقطة.ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% خاسرًا 16.31 نقطة ليصل إلى مستوى 4678.37 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسرًا 25.43 ليصل إلى مستوى 4850.85 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 22.5 مليون سهم بقيمة 267.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7083 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.49%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%.وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.