العراق: نثمن مواقف الدول الصديقة في مواساتنا إثر العمل الإرهابي

ثمنت وزارة الخارجية العراقية مواقف الدول في تقديم المواساة للعراق إثر العمل الإرهابي الذي استهدف بغداد الخميس الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الثلاثاء -:"نثمن مواقف الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية، وكذلك الاتصالات ورسائل التعزية التي تلقاها وزير الخارجية فؤاد حسين من نظرائه في العالم؛ لتقديمهم المواساة لحكومة وشعب العراق إثر العمل الإرهابي الذي استهدف العاصمة بغداد الخميس الماضي، والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى".وأدان الصحاف هذه الأعمال الإرهابية، مشددًا على أن العراق ماضٍ في جهود مكافحة الإرهاب، والقضاء على فلوله وآيديولوجيته، ومواجهة جميع مهددات الأمن والإستقرار.وأعلن تنظيم (داعش) المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي هز الخميس العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.