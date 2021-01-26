الأبناء والزوجات.. خدعة قادة الإخوان أموالهم في تهريب الأموال

كشف تقرير أن حركة أموال جماعة الاخوان المسلمين كانت تدار وتتنقل عبر حسابات سرية لأبناء وزوجات قادة الجماعة وعناصرها المقربة.وبحس معلومات لموقع " العربية. نت"، فإنه في أعقاب وصول الإخوان للحكم في العام 2012، ظهرت حسابات بأسماء أبناء قادة التنظيم، وتدفقت فيها أموالا مجهولة من بنوك وشركات صرافة بدول خارج مصر، وظهرت علامات الثراء الفاحش على بعض أصحاب هذه الحسابات.وتابع الموقع، أنه كشفت أجهزة الأمن عقب وصول محمد مرسي لمنصب الرئاسة في البلاد، وجود حسابات باسم ابنه أحمد، وكان يعمل طبيبا وبتتبع حركة الحسابات، لوحظ وجود إيداعات نقدية كبيرة قادمة من شركات صرافة وبنوك خارجية، وتبين أن هذه التدفقات واردة من شركة صرافة في اليمن اتضح بعد ذلك أنها من أكبر الشركات التي تعمل في مجال غسيل الأموال.ووفقا لما نقلته "العربية" فقد بلغت جملة ما تم حصره في الحسابات 10 ملايين دولار، وهي مبالغ لا تتناسب مع دخل نجل مرسي، ولا ما هو مدون في إقرار الذمة المالية لوالده الذي سلمه للجنة انتخابات الرئاسة.كما تبين أن "مرسى" كان شريكا بحصة تقدر بمليون دولار في شركة للإنتاج الإعلامي تبث منها قناة مصر 25 الفضائية، وشريكا في عدة شركات أخرى من شركات الجماعة، كما تم تحويل مبلغ مليون دولار لحسابه الشخصي من خيرت الشاطر نائب المرشد، ونقل مقر إقامته وأسرته إلى فيلا يمتلكها حسن مالك بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، ليسهل لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمود عزت مراقبة تحركاته وإبلاغه بقرارات الجماعة.كما كشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية وجود اتصالات بين عبد المنعم أبو الفتوح، وقيادات التنظيم الدولي وبتكليف مباشر من محمود عزت للتنسيق حول تمويل تحركات وعمليات تستهدف زعزعة النظام في العام 2018.كما ورصدت أجهزة الأمن بالفعل لقاءات عدة أجراها "أبو الفتوح" في العاصمة البريطانية لندن مع قيادات بالتنظيم الدولي، واجتماعات مع عدد من المطلوبين أمنيا في مصر، وفي مقدمتهم النائب البرلماني السابق جمال حشمت، المتورط في تمويل عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.