رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤشرات إيجابية في إنتاج مشروع الدواجن بالفيوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:41 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
حضر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال فى الربع الثاني من العام المالي، وأعمال التطوير، وخطط المشروع المستقبلية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ برنامج التشغيل والتطوير للمشروع.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية لهيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد البهنساوي المشرف العام على المشروع، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطري، وأشرف العطفي مدير عام المديري المالية، والدكتور حسين ياسين مدير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، والأستاذ سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإنه تم خلال الاجتماع، التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، كما وافق مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب على اعتماد اللائحة المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية بالمشروع، ووافق المجلس أيضًا على رفع أجر العمالة المؤقتة بنظام "السركي" من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا يوميًا شاملة بدل المبيت، وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لرفعها إلى 100 جنيه يوميًا.

وأضاف، أن ممثلي مشروع الدواجن التكاملي بالعزب قد استعرضوا خلال الاجتماع خطة التشغيل وما تم إنجازه من أعمال خلال الربع الثاني من العام المالي، حيث تم زيادة قطعان التسمين بالمشروع من 36 ألف طائر خلال الربع الأول من العام المالي، إلى 62 ألف طائر خلال الربع الثاني، بنسبة زيادة بلغت 72%، وزيادة قطعان الأمهات من 32 ألف طائر إلى 62 ألف طائر، خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة بلغت 93 %، كما تم زيادة كمية اللقاحات، وزاد إنتاج مصنع العلف من 434 طنًا إلى 523 طنًا، بنسبة زيادة 20.5%.

كما استعرض مسئولو المشروع ما تم تنفيذه في قطاع الرعاية البيطرية والبرامج الجديدة للتحصينات، وبرامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وكذلك ما تم إنجازه في مجال التطوير الإداري، والموقف المالي للمشروع، وخطة تشغيل الربع الثالث من العام المالي، وخطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت وإقامة منشآت جديدة تخدم المشروع، وكذلك إقامة عنابر جديدة للدواجن كنماذج للتطوير وتنفيذ نظام جديد للتشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وتقليل دورته، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية مشروع الدواجن التكاملي بالعزب والذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الداجنة المتخصصة، لافتًا إلي أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع تهدف إلى توفير إنتاج داجني بجودة عالية وأسعار تنافسية، مثمنًا جهود هيئة تنمية الصعيد ودورها فى رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.

وأشار "الأنصاري" إلى وضع جداول زمنية محددة لأعمال التطوير، لافتًا إلى أهمية التسويق الجيد، وفتح منافذ بيع داخل مدينة الفيوم وكافة مراكز المحافظة، للحفاظ على السلالات وتعظم الاستفادة من المشروع بالكامل، مؤكدًا استعداد المحافظة التام لتوفير المواقع المطلوبة كمنافذ لبيع منتجات المشروع، والتنسيق مع مديرية التموين لفتح منافذ بكل مركز من المراكز لبيع منتجات المشروع مبردة.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مجزر آلى داخل المشروع، لبيع منتجات المشروع من الدواجن مبردة وطازجة، مع دراسة استغلال مجزر قلمشاه فى هذا الغرض، مع ضرورة الإحكام الكامل وتحقيق الجودة الفائقة فى منتجات المشروع.
مؤشرات إيجابية في إنتاج مشروع الدواجن بالفيوم
مؤشرات إيجابية في إنتاج مشروع الدواجن بالفيوم
مؤشرات إيجابية في إنتاج مشروع الدواجن بالفيوم
مؤشرات إيجابية في إنتاج مشروع الدواجن بالفيوم

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

بيراميدز يقرر إيقاف مدافعه عبدالله بكرى وتغريمه 500 ألف جنيه

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي