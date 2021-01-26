رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فرد في كل دكة.. الكنيسة تعلن شروط عودة القداسات للفترة المقبلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:39 ص
قداس
قداس
جرجس صفوت – مونيكا جرجس – تريزة شنودة
طباعة
"فرد في كل دكة".. هي الجملة التي تكررت في بيان مجمع أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم "المجمع المقدس"، والذي يرأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء البيان الأحدث للمجمع، نتيجة لجلسة جمعت بين البابا تواضروس، بصفته الرئيس الأعلى للمجمع ولجنة السكرتارية المجمعية التي تكونت من عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، في مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لوضع أوراق التكيف مع فيروس كورونا المستجد الذي قد لا ينتهي سريعًا.

حمل البيان شعار:" (سفر المزامير 84: 1) مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ! تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ. قَلْبِي وَلَحْمِي يَهْتِفَانِ بِالإِلهِ الْحَيِّ"، واستهله المجمع بالطقوس الليتورجية الأساسية مثل القداسات الإلهية والتسبحات اليومية، والتي سُمح بإتمامها في أي يوم من أيام الأسبوع، شريطة أن يتم ذلك بمعدل فرد في كل دكة.

كما لم ينسى البيان النشء القبطي، وأطفال المراحل، حيث استعاض المجمع عن فصول مدارس التربية الكنسية "مدارس الأحد"، بقداسات خاصة لهم، تشتمل على عظة يُلقيها الخادم او الشماس المتخصص في خدمة ذلك السن، مع مراعاة أن يجلس الأطفال بمعدل فرد في كل دكة، وهو ما اعقبه المجمع ببند يفيد استمرار تعليق كافة الأنشطة والاجتماعات والخدمات.

كما لفت بيان المجمع إلى أن الكنيسة التي لن تراعِ تلك الاشتراطات، أو تظهر عليها إصابات يتم تعليق الصلوات بها لمدة 15 يومًا، وفقًا لما يراه كذلك الأسقف المدبر لشؤون الإيبارشية.

وبخصوص المناسبات سيكون هناك وضع مُشابه نسبيًا، حيث سمح المجمع بإتمام طقوس الجنازات والاكاليل بمعدل فرد في كل دكة، مع استمرار تعليق الصلوات التي تتم بالمنازل، مثل الحميم والتالت،
يأتي ذلك في ظل استمرار الدراسة بالكليات الإكلريكية والمعاهد الدينية عبر التواصل الالكتروني، وكذلك استمرار الافتقاد هاتفيًا.

موضوعات متعلقة

بيراميدز يقرر إيقاف مدافعه عبدالله بكرى وتغريمه 500 ألف جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي