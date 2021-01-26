محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة

تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، منظومة النظافة ورفع الإشغالات بشوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة.واستهل المحافظ جولته اليوم الثلاثاء، بتفقد المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة؛ للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها، في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطن.وقال الهجان، إن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا مقامة على مساحة فدانين بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، لتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.كما تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما ومنطي، وشارع مسجد الرحمة وأرض الجنينة بحي غرب شبرا الخيمة، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى ؛لتحقيق الانضباط في الشارع وإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.