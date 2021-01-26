ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط 5 أطنان سماد زراعي مدعم، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ.وكانت المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت محمد عبد القوي، ورضا صلاح، المفتشان بإدارة الرقابة التموينية، للمرور علي الأسواق بمراكز المحافظة، لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعمة للمواطنين واستغلال البعض لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح طائلة من وراء البيع.تمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية، وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان سماد زراعي مدعم خاص بوزارة الزراعة، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، داخل محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر جنح أمن دولة بالكمية المضبوطة.كما تمكنت الحملة تحرير المحضر 270 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «س.ا» لتحميعه 1500 لتو بنزين 80، وكذا المحضر 271 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «م.ح» لحيازته عدد30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر 230 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س.ا» لتجميعه 7 أسطوانات غاز منزلية مدعمة، بالإضافة إلي تحرير المحضر 231 لسنه 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س.ا» لحيازته 1000 لتر سولار وتجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.