ارتفاع إصابات كورونا لـ59 ألفًا و366 في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59 ألفًا و366 حالة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها البلاد.ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 59 ألفًا و66 حالة.