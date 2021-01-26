السعودية تبدأ طرح سندات دولارية لتمويل العجز

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن السعودية بدأت بيع سندات دولارية على شريحتين.وذكرت الوكالة أن المملكة تسعى للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض للمساعدة في تغطية الاحتياجات التمويلية التي زادت مع تراجع أسعار النفط العام الماضي.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع طلب عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن هذا الأمر أن الإصدار يأتي على شريحتين أجلي 12 و40 عاما.