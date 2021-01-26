«شكري»: عودة العالقين خلال جائحة كورونا أبرز نجاحات الدبلوماسية المصرية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن سياسة مصر تعلي من قيمة التعاون والتعايش وتبعد عن المكائد والفتن، ووزارة الخارجية تواصل جهودها من أجل حماية صيانة وأمن القومي المصري والسعي نحو التنمية المستدامة والعمل على إيجاد حلول سلمية للحروب التي تشهدها المنطقة والتعاون مع محيطها العربي والإقليمي والإفريقي والدولي.وتابع: نعمل من خلال رؤية واضحة وأهداف استراتيجية طبقا لسياسة مصر الخارجية ووفقا لبرنامج عمل الحكومة والتي جاء تحت عنوان مصر تنطلق وهي المرحلة التي تعبر عن روح ثورة 30 يونيو لبناء الإنسان المصري.واضاف الوزير ان خدمة المواطنيين في الداخل والخارج هو اهتمام الوزارة والعمل القنصلي له دور كبير سواء من خلال القنصليات في الخارج والتي تخدم نحو10 ملايين مصري في الخارج أو من خلال مكاتب التصديقات في الداخل، وكان من أبرز نجاحات الدبلوماسية المصرية هو العمل على عودة العالقين في الخارج خلال جائحة كورونا.