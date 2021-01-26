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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الهولندية تعتقل 150 في أعمال عنف بسبب حظر التجول

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:32 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
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اعتقلت الشرطة الهولندية 150 شخصا في ثالث ليلة من الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن بأنحاء هولندا، حيث أضرم محتجون الحرائق وألقوا الحجارة ونهبوا المتاجر في أعمال عنف أثارها فرض حظر تجول ليلي لاحتواء فيروس كورونا.

وجاء أول حظر تجول تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية بعد تحذير من المعهد الوطني للصحة من موجة جديدة من الإصابات بسبب السلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا.

وفُرض حظر التجول على الرغم من تراجع حالات الإصابة الجديدة على مدى أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) إن عشرة من رجال الشرطة أصيبوا في مدينة روتردام الساحلية وتم إلقاء القبض على 60 من المحتجين الليلة الماضية.

وقال تلفزيون (إن.إتش نيوز) إن صحفيين أصيبا بعد أن استهدفتهما مجموعة من المحتجين في العاصمة أمستردام والآخر قرب بلدة هارلم.

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