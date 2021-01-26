رحمة حسن تبهر متابعيها على إنستجرام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة الشابة رحمة حسن، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وتألقت رحمة حسن في الصورة بإطلالة كلاسيكية، وهي ممسكة بكتاب من إحدى جلسات التصوير.وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات الواصفة جمالها الطبيعي الملحوظ.ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".