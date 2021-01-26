جراحة نادرة لاستئصال توأم مسخي ملتصق لأم مصابة بكرورنا في المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، نجاح فريق من الجراحين بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى النساء والتوليد والأطفال بجامعة المنيا، في إنقاذ طفلة في أسبوعها الأول من الولادة، بعد إجراء عملية جراحية نادرة لها استمرت 4 ساعات؛ لفصل توأم مسخي ملتصق بها، وذلك بعد استقبال الطفلة بوحدة المبتثرين بمستشفى النساء والأطفال الجامعي بعد ولادتها مستشفى العزل بملوي، لأصابة أم الطفلة بعدوى فيروس كورونا.وقال الدكتور محمد فتحي عبد الرحمن، الأستاذ المساعد بجراحة الأطفال بطب المنيا ورئيس الفريق الجراحي الذي أجرى العملية، إن هذه الحالة تعد من الحالات نادرة الحدوث علي مستوي العالم، وتتمثل في استئصال توأم مسخي به أقدام وأعضاء عظمية ملتصقة بطفلة حديثة الولادة في منطقة الحوض والمنطقة العصعصية، حيث تم فصل الأوعية الدموية المشتركة والأعصاب وجزء من القناة الهضمية، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات بالمستشفيات الجامعية، من أشعة مقطعية، وأشعة رنين مغناطيسي علي الطفلة والتوأم المسخي؛ لوضع الخطة الجراحية، التي شارك فيها الدكتور خلف ياسين، والدكتور عمرو مصطفى، والدكتور محمد كمال وفريق التخدير بقيادة الدكتور محمد جلال إلى جانب الطاقم التمريضي المتميز.وأكد الفريق الجراحي أن الحالة مستقرة بناء على الأعراض التي تم تقييمها أثناء العملية وبعدها، حيث أنه لم يحدث نزيف بالأوعية الدموية المشتركة بين التوأمان، ولم يحدث أصابة بالقولون أو تحويل المخرجات، حيث تمت الإفاقة الكاملة للطفلة من التخدير ووصلت نسبة الاكسجين بالدم إلى 98%.