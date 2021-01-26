لترشيد المياه.. تأهيل 64 ترعة فى الوجه القبلى

تستمر الإدارات العامة للموارد المائية والرى بالمحافظات، بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها لترشيد إستهلاك المياه.وواصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، اليوم الثلاثاء، خطة أعمال تأهيل وتبطين 64 ترعة بطول 213 كيلو متر طولى، ومنها عملية تأهيل وتبطين ترعة جانبية الدهب، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة، وبأقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا وحمايتها من التلوث والتعديات.من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.