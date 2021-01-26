محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ بيع منتجات الصوب الزراعية بالداخلة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،، بالتوسع في إقامة منافذ بيع لمنتجات الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية بمركز الداخلة وذلك لتوفير الخضروات والفاكهه بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الإكتفاء الذاتي منها.جاء ذلك خلال تفقده لمنفذ بيع قرى عزب القصر يرافقه نبيل حنفي، رئيس المركز، حيث أكد على نجاح مشروع التوسع فى إقامة الصوب الزراعية على مستوى المحافظة، في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهه بالأسواق بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع أسعارها.