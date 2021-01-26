الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»

نفذت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.وأكد المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما أوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا، وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدامها.وذكر الشريف أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.