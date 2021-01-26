الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»

الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:27 ص
نفذت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، إعدام 9 أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأكد المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما أوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا، وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدامها.
وذكر الشريف أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.
وأكد المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما أوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا، وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدامها.
وذكر الشريف أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»
الإسكندرية تعدم 9 أطنان «تامول»