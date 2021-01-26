دون سابق إنذار.. إيران تحظر منافس واتساب في البلاد

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حظر تطبيق "سيجنال" للتراسل، حيث أكد مغردون أنه منذ مساء الإثنين لم يعد متاحا حتى باستخدام برامج كسر الحجب، دون سابق إعلان.بدورها، ردت شركة "سيجنال" عبر تغريدة في تويتر، أن "للشعب الإيراني الحق في حماية خصوصيته، قائلة: "نحن لم نستسلم".وجاء في التغريدة أيضًا أنه منذ أن وصل تطبيق "سيجنال" إلى المركز الأول على متجر التطبيقات، والمركز الأول على قائمة الحظر الحكومية الإيرانية، عمل التطبيق على إجراءات الرقابة، مشيرة إلى أنه وعندما لم تتمكن السلطات الإيرانية من إيقاف التسجيل للمستخدمين، قامت الرقابة لديهم بحظر نطاق التطبيق نهائيا.يشار إلى أنه ومنذ منتصف الشهر الجاري، قامت السلطات الإيرانية بإزالة تطبيق "سيجنال" المشفر للمراسلة، من متاجر التطبيقات المحلية بعد أن اعتبرته "لجنة الحجب" الرقابية في البلاد بأنه "ذات محتوى إجرامي".فيما لم تصدر اللجنة قرارا علنيا حول حذف سيجنال، بينما يشهد التطبيق هجرة العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعد تحديث "واتساب" لسياسة الخصوصية التي تحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع الشركة الأم "فيسبوك".