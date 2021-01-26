الصين: ندين محاولة استهداف الرياض وندعم جهودها لحفظ استقرارها

أدانت الصين، اليوم الثلاثاء، محاولة استهداف العاصمة السعودية (الرياض)، معربة في الوقت نفسه عن دعمها لجهود المملكة في حفظ استقرارها وسلامة مواطنيها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، تعقيبا على إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي "معاد" تجاه مدينة الرياض، يوم السبت الماضي- "ندين الهجوم الذي استهدف العاصمة السعودية، وندعم جهود السعودية في حفظ استقرارها وسلامة مواطنيها".وأضاف جيان "نعارض دائما أي هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتدعو الصين جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي عمال من شأنها تصعيد حدة التوتر في المنطقة".