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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الخارجية: هناك حاجة للتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:42 ص
سامح شكري
سامح شكري
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال سامح شكري، وزير الخارجية: «يسعدني أن أكون أمام البرلمان العريق الذي يُعد من أعرق المجالس النيابية في التاريخ»، موجهًا التهنئة للنواب على ثقة الشعب، وأشاد بتمثيل المرأة والشباب، ما يُثبت أن المجتمع يولي الاهتمام بهذه الفئات.

وأكد وزير الخارجية، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات مع مراعات مبدأ الفصل، ومد جسور التعاون بين السلطتين، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحي لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال إن «الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات، وهذا ألقى على عاتقها مسئولية متضاعفة وأكثر جسامة، وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم»، مضيفًا «لكنها تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها، وترسيخ مكانتها الدولية».

وتابع «الدبلوماسية الشعبية تعمل وزارة الخارجية على دعمها من أجل المصلحة العامة المصرية»، منوهًا بأن «الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانة مصر والدفاع عن مصالحها العليا، وهناك مسئولية مضاعفة عليها».

وأضاف: «الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطالبات العصر، ولذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، خاصة وأن موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع أن يعلم بكل جهد إنفاذًا لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا».

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