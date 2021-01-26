الكنيسة اللاتينية تحتفل بمرور 150 سنة لإعلان سان يوسف شفيعا لها

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على إعلان القديس يوسف البتول شفيعًا للكنيسة الجامعة، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.شارك سيادته في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، الرئيس السابق الرهبنة، والأب جوزيف الكرملي، المستشار الأول للرهبانية بمصر، والأب جاك الكرملي، والأب إيليا الكرملي، والأب يوحنا الكرملي، والشماسين الإنجلييين مدحت للقيامة، وصالح للرحمة الإلهية، بحضور الدكتور أندريا بنزو، المستشار الأول للسفارة الإيطالية بمصر.وألقى سيادته كلمة العظة حول "إن المعجزة الأعظم لا تكمن في الشفاءات الجسدية بل المعجزة الحقيقية هي تغيير القلب والتوبة"، كما شكر سيادة المطران الأب مخول والرهبان الكرمل على الاستقبال الرائع، مختتما الصلاة بالبركة الرسولية لكل الحاضرين بصورة القديس يوسف البتول.