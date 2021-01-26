وزير الخارجية: المرأة والشباب الدعامة الأساسية للدولة المصرية

بدأ السفير سامح شكري وزير الخارجية، في إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.وقال الوزير إنه يطيب له أن يكون بين النواب اليوم، وأضاف أن الحياة البرلمانية المصرية عريقة منذ القدم وصولًا إلى مجلسي النواب والشيوخ.وقدم الوزير التهنئة للنواب بثقة الشعب المصري، كما أشاد بتمثيل فئتي المرأة والشباب وهما الدعامة الأساسية للدولة المصرية، وأن أي مجتمع لا يولي اهتمامًا للمرأة أو الشباب لا ينضج أو ينهض، وخاصة أن المرأة والشباب كان لهم دور كبير.