بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وبيانان لوزيرا الخارجية والطيران

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والمقرر أن يلقي خلالها وزير الخارجية السفير سامح شكري بيانه، لشرح ما قامت به وزارته من مجهودات في إطار ما جاء بيان الحكومة والتي نالت ثقة المجلس عليه.كما أنه من المقرر أن يلقي وزير الطيران المدني الفريق محمد منار عنبة، بيانه أيضا بعد الانتهاء من بيان وزير الخارجية وتعقيب النواب عليه.